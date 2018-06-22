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Уругвай – Саудівська Аравія: післяматчева прес-конференція Оскара Табареса

20 червня 21:16 577 Читать на русском
Уругвай – Саудівська Аравія: післяматчева прес-конференція Оскара Табареса
Оскар Табарес / Фото з соцмереж

Головний тренер збірної Уругваю Оскар Табарес поділився враженнями після матчу 2-го туру ЧС-2018 проти Саудівської Аравії.

"Тепер у нас є можливість зіграти проти команди-господаря чемпіонату світу-2018, проти команди, яка теж пробилася в плей-офф і яку буде підтримувати велику кількість уболівальників. У матчі з Росією ми постараємося покращити свою гру.

Я зробив заміни, в тому числі і через фізичний стан гравців. Всі футболісти втомлюються, сьогодні була сильна спека.

Уругвай – Саудівська Аравія – відео гола та огляд матчу

Ми довго не могли створити проблем обороні Саудівської Аравії, не могли забити. Необхідно було шукати спосіб перевести гру на половину поля суперника. Одного голу недостатньо для того, щоб утримати перемогу.

Я міняв гравців, щоб ми забили ще. Будь-який навіс в нашу штрафну міг обернутися небезпечним моментом. А так все добре, ми вийшли з групи", – цитує Табареса видання sports.ru.

ЧС-2018 2 тур

Уругвай - Саудівська Аравія: Середа 20 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
1 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Уругвай - Саудівська Аравія Уругвай Уругвай Оскар Вашингтон Табарес Оскар Вашингтон Табарес
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