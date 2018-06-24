Уругвай – Россия: Хименес пропустит поединок

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес не сможет принять участие в поединке против России.

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес-за травмы не сможет сыграть в 3 туре группового этапа чемпионата мира-2018 против России, сообщает пресс-служба уругвайской сборной.

Футболист повредил квадрицепс, на данный момент он тренируется по индивидуальному плану.

Матч Уругвай – Россия состоится в понедельник, 25 июня, начало матча – в 17:00.

Отметим, что после двух стартовых матчей ЧМ-2018 Россия и Уругвай набрали по шесть очков, в очной встрече они определят победителя группы A.

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