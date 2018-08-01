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УПЛ: стартовало голосование на лучшего игрока июля

10:45 34 Читати українською
УПЛ: стартовало голосование на лучшего игрока июля
Дмитрий Хлебас / Фото: соцсети

Официальный сайт УПЛ открыл голосование на определение лучшего игрока украинского чемпионата по итогам июля.

В номинацию "лучший игрок УПЛ" по итогам июля вошли лучшие игроки первых двух туров чемпионата – Александр Караваев и Дмитрий Хлебас.

Также экспертный совет считает, что на звание заслуживают Виталий Буяльский, Андрей Цуриков, Марлос, Сергей Воронин, Виталий Балашов, Беньямин Вербич.

Голосование открыто на официальном сайте УПЛ, право голоса имеет каждый болельщик.

Снайпер Динамо и еще 2 украинских героя тура в УПЛ – они поразили победными голами и особым (не)празднованием

Теги
Виталий Буяльский Виталий Буяльский Дмитрий Хлебас Дмитрий Хлебас Александр Караваев Александр Караваев УПЛ Беньямин Вербич Беньямин Вербич Андрей Цуриков Андрей Цуриков Сергей Воронин Сергей Воронин Виталий Балашов Виталий Балашов Марлос Марлос
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