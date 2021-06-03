Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола определил дату проведения матча за Суперкубок между Динамо и Шахтером.

Динамо и Шахтер сойдутся в поединке за Суперкубок Украины-2021 уже 24 июля, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Учреждение определилась и с местом проведения – матч между киевлянами и "горняками" состоится на НСК Олимпийский. Добавим, что Динамо в сезоне 2020/21 стало чемпионом и обладателем Кубка Украины, а Шахтер получил серебряные награды в УПЛ.

В прошлом году трофей унесло Динамо, которое на НСК Олимпийский победило Шахтер со счетом 3:1.

Обновлено. Позже УПЛ удалила информацию о месте проведения игры в Киеве, оставив только дату поединка.

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