Президент УАФ Андрей Павелко не будет сидеть в СИЗО. За него, как и за Юрия Записоцкого, уже внесли залог.

Сегодня, 29 ноября, Печерский суд Киева избрал меру пресечения главе УАФ в виде двухмесячного содержания под стражей. Правда, Андрей Павелко получил возможность внести залог и избежать СИЗО.

Павелко получил арест на 2 месяца – суд избрал меру пресечения президенту УАФ

Что и было сделано. Залог за Андрея Павелко в сумме 9,88 миллионов гривен внесла компания УАФ Маркетинг, сообщил журналист Константин Андриюк в Telegram-канале.

За Юрия Записоцкого, который получил аналогичное решение накануне, тоже внесли залог. Кто это сделал, пока неизвестно. Андриюк назвал трех возможных кандидатов – Александр Герега, Максим Ефимов и Андрей Засуха.

Недавно Андрей Павелко и Юрий Записоцкий получили подозрения от Генеральной прокуратуры в уголовном производстве по строительству завода по производству искусственной травы, а также закупке продуктов для тогда еще Федерации футбола Украины. УАФ все обвинения в адрес своего руководства отрицала.

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