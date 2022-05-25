Грузия, 16 тур

Динамо Тбилиси – Телави – 3:2

Голы: Пацация, 28 (авт), Крикитадзе, 44, Беленький, 90+5 – Аштория, 38, Хабулиани, 78

Динамо борется за чемпионство, потому не может себе позволить терять очки. Однако сегодня команда из Тбилиси находилась в шаге от этого. Выручил украинский форвард Станислав Беленький, который уже в компенсированное время эффектно принял мяч и забил победный гол.

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После 16 туров Динамо набрало уже 32 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Грузии. Расстояние до лидера составляет три очка. Станислав Беленький прервал безголевую серию из трех матчей и теперь имеет в своем активе 5 забитых мячей за тбилисскую команду.