Украина – Франция – 3:3 – видео голов и обзор матча отбора к Евро-2023 U-21
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Молодежная команда Украины расписала мировую с французами. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
44’ Бенуа Бадиашиль
49’ Артем Бондаренко
Маттис Аблин 3’
Амин Гуири 25’
3’ Маттис Аблин
25’ Амин Гуири
44’ Бенуа Бадиашиль
49’ Артем Бондаренко
"Ле Блё" после стремительного выпада забили первыми, но Ванат сразу ответил шедевром. Дальше французы отличились еще трижды. Правда, раз в свои ворота.
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Точку во встрече поставил Бондаренко. Итоговая мировая оставляет Украину на второй строчке. Теперь команду Руслана Ротаня ждет плей-офф отбора на Евро-2023. Среди потенциальных конкурентов: Словакия, Ирландия, Дания, Финляндия, Израиль и Чехия.
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