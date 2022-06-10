Молодежная команда Украины расписала мировую с французами. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

"Ле Блё" после стремительного выпада забили первыми, но Ванат сразу ответил шедевром. Дальше французы отличились еще трижды. Правда, раз в свои ворота.

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