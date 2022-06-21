Украина U-21 получила соперника в плей-офф отбора к Евро-2023 – результаты жеребьевки
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей в рамках отбора к Евро-2023 (U-21).
Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня встретится со Словакией. Матчи плей-офф отбора Евро-2023 состоятся 19 и 27 сентября. "Сине-желтые" первую игру проведут на выезде.
Результаты жеребьевки:
Хорватия – Дания
Словакия – Украина
Ирландия – Израиль
Исландия – Чехия
Матчи плей-офф отбора Евро-2023 состоятся 19 и 27 сентября.
Отметим, что в финальной части турнира выступят 16 команд: Румыния и Грузия как хозяева и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (9 победителей групп, лучшая вторая команда и 4 победителя плей-офф).
12 команд уже вышли в финальную стадию Евро-2023 U-21: Румыния (хозяин), Грузия (хозяин), Англия, Бельгия, Германия (чемпион), Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Франция, Швейцария (лучшее второе место) ).
Финальный турнир пройдет в июне и июле 2023 года. Матчи форума будут принимать Румыния и Грузия. Напомним, что молодежная сборная Украины в группе отбора финишировала второй после французов.
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