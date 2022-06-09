Молодежная сборная Украины в топ-матче квалификации на чемпионат Европы встречается с Францией. Стартовые составы команд и онлайн-трансляция – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Украина U-21 – Франция U-21 стартует в 19.45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн, а видеотрансляция из Youtube-канала УАФ доступна прямо в этой новости.

Чтобы побороться за прямую путевку на Евро, Украине нужна победа над звездной командой французов, в которой есть игроки Милана, Монако, Реала, Лиона и Лидса. Второе место в группе и плей-офф подопечные Ротаня уже гарантировали.

Стартовые составы команд

Украина U-21: Трубин – Сыч, Таловеров, Боль, Вивчаренко – Криськив, Михайленко, Бондаренко – Вьюнник, Ванат, Судаков.

Запасные: Нещерет, Кухаревич, Супряга, Желизко, Брагару, Дубко, Кулиев, Хлань, Билошевский.

Франция U-21: Мелье – Калюлю, Люкеба, Бадиашиль, Труффер – Коне, Шотар, Тюрам, Гуири – Аблин, Шо.

Запасные: Дитч, Ле Фе, Какере, Калимуэндо, Камавинга, Диоп, Густо, Мерлен, Нгуму.

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