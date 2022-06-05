Молодежная сборная Украины одержала убедительную победу над македонцами и подобралась вплотную к лидеру группы H. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Евро-2023 U-21, квалификация

Группа H

Украина U-21 – Северная Македония U-21 – 4:0

Голы: Вьюник, 69, Судаков, 71, Ванат, 85, 90+4

Первый тайм встречи прошел по одинаковому сценарию: Украина атаковала, в то время как македонцы больше отсиживались в обороне. Впрочем, спасать голкипера Северной Македонии пришлось только после удара Судакова. Остальные удары были либо неточными, либо блокировались защитниками.

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Во втором тайме Супряга чуть не продлил свою результативную серию, однако не дотянулся до передачи с фланга. На 65-й минуте на поле появился Ванат, который перевернул ход встречи. Уже через 4 минуты прошла классная комбинация сборной Украины, а Владислав пяткой выкатил Вьюннику под удар – пробил точно в дальний угол.

Сразу после розыгрыша с центра поля македонцы пропустили во второй раз. Супряга перехватил передачу, протянул в штрафную и дал слева на Ваната. Форвард прострелил, Супряга пропустил на набегающего Судакова – 2:0.

В конце игры Ванат уничтожил македонцев. После дальней передачи форвард Динамо оставил в дураках двух защитников, после чего забил в дальний угол. А в конце игры Владислав оформил дубль в издевательской манере.

Таким образом Украина U-21 набрала 19 очков и приблизилась к Франции на расстояние трех очков. 9 и 12 июня подопечные Ротаня проведут еще два поединка – с Арменией и Францией – в которых и определится судьба первого и второго мест в группе H. Добавим, что "сине-желтые" уж точно не опустятся ниже второй строчки – у третьих сербов всего 11 пунктов и 1 несыгранный матч.

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