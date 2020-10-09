Молодёжная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня неплохо провела сентябрьский отрезок, несправедливо потеряв очки в Дании и уверенно переиграв Финляндию на выезде. С викингами, кроме нас, никто даже вничью не сыграл, но всё это дает мизерные шансы на Евро-2021 – нужно было побеждать финнов дома и доигрывать в Копенгагене до последних секунд. Теперь же "жёлто-синие" идут третьими в группе с отставанием в девять зачётных баллов от второй позиции – её занимает Румыния. Украина ещё может зацепиться за неё (у нас будет три матча впереди, у румын – два с поединком против Дании), но на Евро попадёт только пять лучших вторых мест. Не факт, что мы влезем в эту пятерку.

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Словом, шансы на прорыв есть, но крайне теоретические. Руслан Ротань, похоже, не особенно верит в успех, заявив об омоложении команды под следующий отборочный цикл. На этот сбор главный тренер вызвал солидный десант дебютантов – динамовцев Скорко, Билошевского и Бражко, "горняка" Вьюнника, а также 17-летних Шевцова (Десна) и Очеретько (Мариуполь). Месяц назад в заявку попал нюрнбергский 18-летний талант Шуранов и киевлянин Сирота, которого сразу забрали в главную сборную. Впрочем, и опытные исполнители уже вписались в команду – основными стали Сикан, Бондаренко, Булеца, неплохо усиливает игру Лунёв, а на левом фланге раскрылся Дубинчак. В последних матчах эта группа сильно выделялась.

Впрочем, вспышка коронавируса оставила сборную без футболистов Шахтера (Корниенко, Судаков, Трубин), александрийцев (Билык и Бабогло) и трёх ведущих исполнителей (Чеберко, Забарный, Конопля), которых потащила к себе сборная Андрея Шевченко. Добыть положительный результат в матче против Румынии U-21 на фоне этих особенностей будет гораздо труднее – тем более, что Украина U-21, при всех своих успехах в сентябре, оставила соперникам достаточно шансов у своих ворот. В Бухаресте же прошлой осенью наша команда потерпела разгром (0:3), хотя у нас даже с Мальтой в определённый момент возникли проблемы. Словом, футбол "жёлто-синих" далёк от идеала.

Румынская U-21 считается одной из лучших за последние годы. Несколько её исполнителей уже имеют опыт выступлений на молодёжном Евро в Италии, а в текущем отборе "ромалэ" лидируют по забитым голам (17), меньше всех пропустив (4). Это достаточно именитый, как для своего уровня, коллектив: Дрэгуш попал в Серию А (Кротоне), Ман и Моруцан уже третий-четвёртый сезон подряд бегают в основе Стяуа, а Белуце недавно оформил переход в киевское Динамо. Возглавляет же румынскую сборную легендарный Адриан Муту, в активе которого пока только два поединка – его подопечные переиграли Финляндию (3:1) и Мальту (3:0). Словом, команда у него очень опасная.

Вообще, румыны считались фаворитами на первое место в группе, однако Дания в домашней встрече первого тура нанесла нашему соседу поражение (2:1). Кроме того, Румыния расписала нулевую ничью в Белфасте против Северной Ирландии – вот и все неудачи за отбор. Сейчас подопечные Адриана Муту идут вторыми с отставанием в три очка от датчан, а ответный матч пройдет в последнем туре в Бухаресте – то есть, шансы на первое место у нашего соперника остаются, а поражение в Киеве в планы не входит. Сегодня украинцам будет очень трудно, но на Оболонь-Арену впустят болельщиков. Хочется верить, что это "жёлто-синим" взять реванш за выездной разгром.

Ориентировочные составы на матч Украина U-21 – Румыния U-21

Украина U-21: Ризнык – Вантух, Попов, Сирота, Дубинчак – Батагов, Булеца – Бондаренко, Топалов, Цитаишвили – Сикан

Румыния U-21: Влад – Харуц, Пашкану, Гица, Бобок – Олару, Белуце, Чобану – Ман, Дрэгуш, Мецан

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Румыны в среднем забивают 2,4 гола за игру, а у нас огромные дыры в обороне. Именно поэтому букмекеры не верят в победу команды Руслана Ротаня, отдавая предпочтение подопечным Адриана Муту – впрочем, разница в коэффициентах минимальна. С атакой у "жёлто-синих" сейчас порядок, да и той же Дании год назад забивали дважды (+ не реализовали пенальти), поэтому надеяться на голы в ворота гостей можно. Тем более, при родных трибунах.

Конечно, украинцы будут мотивированы на реванш, но в целом румыны сильнее (тем более, на фоне наших потерь) – и результат им нужен больше. Учитывая все эти факты, есть смысл ставить на боевую ничью. Её можно было бы считать успехом.

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