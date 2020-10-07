"У нас понемногу команда омолаживается, чтобы ребята были ментально готовы к следующему отборочному циклу. Поэтому мы продолжаем искать таланты по всей стране. Наш тренерский штаб постоянно работает в этом направлении. Я уже не раз говорил, что горжусь тем, что наши игроки вызываются в главную команду страны. Для этого наш тренерский штаб и работает, это для нас – самая большая награда.

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Прежде всего в игре против Румынии мы будем настраивать ребят на свою игру, например, такую, как та, что коллектив продемонстрировал в двух последних поединках – против сборных Дании и Финляндии. Однако мы не забываем и о результате. Если команде удастся выполнить все то, что нужно, то победа не заставит себя ждать.

Зрители на Оболонь-Арене? Это тоже для нас хорошая новость. И хотя из-за ограничений их будет немного, нам эта поддержка необходима. Сборная Украины постарается не огорчить своих болельщиков", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

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