Украина стала Россией – польский канал спровоцировал политический скандал
00:51 - Читати українською
Польские телевизионщики очень небрежно отнеслись к анонсу матчей Евро-2020.
Канал TVPSport сконфузился, составляя список поединков воскресенья (13 июня).
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Украина вдруг получила флаг России, а Нидерланды "одолжили" знамя Бельгии. Неправильными были и две другие пары игрового дня. Скорее всего, небрежный автор картинки просто "скрестил" названия участников поединков воскресенья с флагами команд субботы.
Напомним, перед началом Евро резонанс вызвала форма сборной Украины, на которой была карта нашего государства с Крымом и Донбассом.
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