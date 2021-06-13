Канал TVPSport сконфузился, составляя список поединков воскресенья (13 июня).

"Московская империя должна быть уничтожена": легендарный проводник "Правого сектора" защитил форму сборной Украины

Украина вдруг получила флаг России, а Нидерланды "одолжили" знамя Бельгии. Неправильными были и две другие пары игрового дня. Скорее всего, небрежный автор картинки просто "скрестил" названия участников поединков воскресенья с флагами команд субботы.

Напомним, перед началом Евро резонанс вызвала форма сборной Украины, на которой была карта нашего государства с Крымом и Донбассом.

Бельгія економно розправилася з Росією на Євро-2020