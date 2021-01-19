"Будем поднимать планку очень высоко. Задача на Евро-2020 – выйти из группы. Очень важно, чтобы ведущие игроки были готовы на 100%. Я только что завершил смотреть матч Вест Хэма, Ярмоленко отдал голевую, это хороший звоночек для нас. Я смотрю за выступлениями Малиновского, Зинченко.

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Уже начали работу Динамо и Шахтер, другие команды. Мои помощники сейчас поедут в Турцию на просмотр кандидатов не только для национальной команды – будем смотреть перспективную молодежь 15-16 лет. Для этого взяли человека в штаб, который будет координировать работу молодежных команд с национальной.

У нас хороший, молодой состав. Если мы будем готовы хорошо, игроки будут в тонусе, без травм – выйти из группы будет нам по силам. А дальше все будет зависеть от нашей готовности. Мы соскучились по болельщикам, очень ждем и надеемся, что в этом году они вернутся на стадионы. Нам нужна поддержка и в квалификации на чемпионат мира и на Евро. Жду возвращения зрителей на стадион", – сказал Шевченко в программе "Главная команда. Рождественские итоги".

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