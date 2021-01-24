Журналіст Артем Франков розповів, що Українська асоціація футболу вела переговори щодо проведення товариської зустрічі зі збірною Аргентини.

Українська сторона тривалий час вела переговори щодо проведення товариської зустрічі зі збірної Аргентини.

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Як повідомляє Франков у своєму телеграм-каналі, "альбіселесте" хотіли отримати близько 3 млн євро за спаринг із командою Шевченка. Цікаво, що спонсора таки знайшли, однак пандемія зіпсувала плани українців.

Зазначимо, що команда Шевченка визначилась зі спаринг-партнерами перед Євро-2020. Україна зустрінеться з Бахрейном (23 травня), Північною Ірландією (3 червня) та Кіпром (7 червня).

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