Сборная Украины начала свою подготовку к Евро-2020 товарищеской встречей против команды Бахрейна. Смотрите видео голов и обзор матча Украина – Бахрейн на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Бахрейн на "Футбол 24", стартовал в 21:00. Поединок прошел на ОСК Металлист в Харькове. Это первый спарринг "сине-желтых" в рамках подготовки к Евро-2020.

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Первый тайм прошел при территориальном преимуществе сборной Украины, но воплотить его в забитые мячи до перерыва не удалось.

На 75-й минуте гости неожиданно забили с одиннадцатиметрового, назначенного за фол Трубина против Аль-Хумайдана. Сайед Дия элегантно подсек мяч над вратарем. На 90-й минуте "сине-желтые" сумели сравнять счет: Довбик прострелил вдоль ворот, а Виктор Цыганков переправил мяч в сетку.

В дальнейшем команда Андрея Шевченко проведет контрольные матчи с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня). Заметим, что сборная Бахрейна занимает 99 место в последнем рейтинге ФИФА, а против этой команды Украины еще никогда не играла.