Украина – Сербия: проведение матча на Арене Львов под угрозой срыва

Поединок сборной Украины против Сербии в рамках отбора на Евро-2020, который планируется провести на Арене Львов, может быть перенесен из-за замены газона.

Напомним, 7 июня сборная Украины сыграет против Сербии в рамках отбора на Евро-2020. Хотя официально о проведении поединка на Арене Львов еще не объявлено, но ранее президент ФФУ Андрей Павелко заявлял, что первый поединок в отборе "сине-желтые" сыграют во Львове.

Впрочем, проведения матча в городе Льва оказалось под определенной угрозой из-за замены газона на львовской арене. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора стадиона Юрий Майборода.

На Арене Львов постелят искусственный газон

"1 марта начнем работу по замене газона. 10 марта эти работы должны быть закончены. Это искусственная основа из искусственных и натуральных нитей. Его устилают, засыпают специальным грунтом и сеют траву. Натуральная нитка сгниет и трава, которая вырастет, переплетется с искусственной и будет служить дольше, меньше портиться и станет более устойчивой.

Уход за травой, стрижка газона – все остается так же, как и было. Просто теперь еще будет искусственная основа на 3,5 см. Это новая технология, которую будут использовать на стадионах во время чемпионата мира в Катаре. В Украине такое поле сделал Шахтер на базе в Святошино.

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко настаивает, чтобы первая домашняя игра отбора на Евро-2020, 7 июня, состоялась во Львове. Хотя все равно будут риски, поскольку может сразу не прижиться газон. Надо не меньше месяца, чтобы он прижился, и тогда смотреть", – цитирует Майбороду 24 канал.

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