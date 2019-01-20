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Україна – Сербія: проведення матчу на Арені Львів під загрозою зриву

15:32 1555 Читать на русском
Україна – Сербія: проведення матчу на Арені Львів під загрозою зриву
Збірна України ризикує не зіграти з Сербією у Львові / фото: ФФУ

Поєдинок збірної України проти Сербії в рамках відбору на Євро-2020, який заплановано провести на Арені Львів, може бути перенесений через заміну газону.

Нагадаємо, 7 червня збірна України зіграє проти Сербії в рамках відбору на Євро-2020. Хоча офіційно про проведення поєдинку на Арені Львів ще не оголошено, але раніше президент ФФУ Андрій Павелко заявляв, що перший поєдинок у відборі "синьо-жовті" зіграють у Львові.

Втім, проведення матчу в місті Лева опинилось під певною загрозою через заміну газону на львівській арені. Про це розповів виконувач обов'язків директора стадіону Юрій Майборода.

На Арені Львів постелять штучний газон

"1 березня розпочнемо роботу по заміні газону. 10 березня ці роботи мають бути закінчені. Це штучна основа із штучних і натуральних ниток. Його встеляють, засипають спеціальним ґрунтом і сіють траву. Натуральна нитка згниє і трава, яка виросте, переплететься із штучною і буде служити довше, менше псуватись та стане стійкішою.

Догляд за травою, стрижка газону – все залишається так само, як і було. Просто тепер ще буде штучна основа на 3,5 см. Це новітня технологія, яку будуть використовувати на стадіонах під час чемпіонату світу в Катарі. В Україні таке поле зробив Шахтар на базі в Святошино.

Відбір до Євро-2020: календар матчів збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко наполягає, щоб перша домашня гра відбору на Євро-2020, 7 червня, відбулась у Львові. Хоча все одно будуть ризики, бо може зразу не прижитись газон. Треба не менше місяця, щоб він прижився, і тоді дивитись", – цитує Майбороду 24 канал.

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Євро-20203 тур

Україна - Сербія: П'ятниця 07 червня 2019

Україна
до матчу
138
дн
:
3
год
:
26
хв
Сербія
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Головне Збірна України Євро-2020 Україна - Сербія Арена Львів
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