Украина – Люксембург: подопечные Шевченко провели предматчевую тренировку на Арене Львов

Национальная сборная Украины провела тренировку перед матчем квалификации к Евро-2020 против Люксембурга.

Сегодня вечером, 9 июня, подопечные Андрея Шевченко потренировались на газоне стадиона Арена Львов. Заметим, что завтра, 10-го июня, сборная Украины проведет поединок 4-го тура квалификации к Евро-2020 против национальной команды Люксембурга. Матч состоится в 21:45.

Украина – Люксембург: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

К слову, после трех туров подопечные Андрея Шевченко занимают первое место в группе В квалификации на Евро-2020, имея в активе 7 зачетных пунктов.

Украина – Люксембург: двое игроков "сине-желтых" не смогут принять участие в поединке из-за повреждений, – ТК Футбол