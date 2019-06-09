toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ЕВРО-2020 УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ ШВЕЙЦАРИЯ - АНГЛИЯ

Украина – Люксембург: подопечные Шевченко провели предматчевую тренировку на Арене Львов

22:04 110 Читати українською
Украина – Люксембург: подопечные Шевченко провели предматчевую тренировку на Арене Львов
Тренировка сборной Украины / УАФ

Национальная сборная Украины провела тренировку перед матчем квалификации к Евро-2020 против Люксембурга.

 

Сегодня вечером, 9 июня, подопечные Андрея Шевченко потренировались на газоне стадиона Арена Львов. Заметим, что завтра, 10-го июня, сборная Украины проведет поединок 4-го тура квалификации к Евро-2020 против национальной команды Люксембурга. Матч состоится в 21:45.

Украина – Люксембург: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

К слову, после трех туров подопечные Андрея Шевченко занимают первое место в группе В квалификации на Евро-2020, имея в активе 7 зачетных пунктов.

Украина – Люксембург: двое игроков "сине-желтых" не смогут принять участие в поединке из-за повреждений, – ТК Футбол

blog_ava
Португалия – Нидерланды: анонс финала Лиги наций
08:00
1051
Теги
Евро-2020 Украина - Люксембург Украина Украина Сборная Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
14
мин
Украина
21:45
Люксембург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук