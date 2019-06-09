Украина – Люксембург: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов накануне поединка 4-го тура отбора на Евро-2020 против Люксембурга, который состоится в понедельник, 10 июня, на Арене Львов.

"Что касается восстановления, то процесс проходит нормально. После тренировки оценим состояние игроков. В принципе, все готовятся, но есть определенные проблемы у Беседина и Бутко. ​​Впрочем, решение относительно их участия примем вечером. Со Степаненко все нормально, он готовится к игре.

Зозуля? У нас большое количество игроков, за которыми мы наблюдаем. Он входит в этот список. Я исхожу только из интересов сборной. Мы решаем, какие игроки на данный момент лучше подходят под стиль команды. Никаких вопросов к нему нет, он проводит классный сезон и мы желаем ему успехов в стыковых матчах Альбасете за выход в Примеру. Повторюсь, мы наблюдаем за его игрой, но вызываем тех, кто лучше на данный момент.

Американські гірки: чому збірна України – це фабрика емоцій

Люксембург – команда, которая заслуживает внимания и похвалы. Они сделали большой шаг вперед за последние годы и создали проблемы многим командам, в том числе и нам. Каждое очко – важно, а поскольку мы играем дома, то будем играть на победу.

Возможно, этот матч будет тяжелее, чем поединок против Сербии. Они хорошо защищаются и классно атакуют. Матч с сербами забывать не надо, но игрокам надо настроиться. У них есть мотивация – это выход на Евро. Это очень важная игра с турнирной точки зрения, будет тяжелый поединок. Кроме того, хотим оставить во Львове хорошее впечатление о себе.

Ситуация с Мораесом? Мы будем играть не только за него, но и за весь украинский футбол. Хотя он и травмирован, но это для нас принципиальный матч. Будем играть за нашу страну.

Швед? Ничего не гарантирую, решение по составу еще не принято. Однако он хорошо тренируется и прогрессирует. Кроме того, он сменил клуб, а это серьезная мотивация. Он движется в правильном направлении", – рассказал Шевченко.

Напомним, сборная Украины лидирует в группе B, набрав 7 очков после 3-х туров. Поединок Украина – Люксембург состоится на Арене Львов 10 июня, начало – в 21:45. В первом матче между этими командами "сине-желтые" одержали волевую победу благодаря автоголу на последних секундах игры.

Люксембург – Украина: победный автогол как символ безыдейности, немного магии, дикий фарт и лидерство в отборе Евро-2020