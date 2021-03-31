Матч третьего тура отбора на Мундиаль 2022 станет памятным не только для дебютанта-рекордсмена Анатолия Трубина.

Руслан Малиновский и Александр Караваев вышли в стартовом составе на матч против Казахстана.

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Для хавбека Аталанты это 35 выход на поле в футболке национальной команды, а для защитника Динамо – 30-й. Руслан Малиновский дебютировал за сборную ровно 6 лет назад – 31 марта 2015-го в товарищеском матче с Латвией.

А вот Александр Караваев дебютировал за главную команду Украины 9 октября 2015 года. Случилось это в поединке против Северной Македонии, где он сразу отметился ассистом.

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