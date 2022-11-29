Чемпіонат світу-2022, 3-й тур, група В

29 листопада, 21:00, м. Аль-Раян, стадіон "Ахмед бін Алі"

Головний арбітр: Славко Вінчіч (Словенія)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Сьогодні ми могли б розказувати про жахливу статистику виступів збірної України в матчах проти Англії. Могли б згадувати розгром від "трьох левів" у чвертьфіналі Євро-2020. Могли б обраховувати шанси на прорив у 1/8 фіналу ЧС-2022 – але всього цього не буде. "Синьо-жовті" програли Уельсу, тож нині голову собі ламають підопічні Роба Пейджа. А ми дивимось за їхнім футболом по телебаченню.

Як і очікувалось, "дракони" дива не створили, зігравши у відносно примітивному стилі. Вони працювали від руйнування гри суперника й виходили в атаки через довгі передачі, за які чіплявся Мур. Показово, що на останніх хвилинах поєдинку з Іраном, коли треба було кидати свіжих гравців у бій – замінили креативного Ремзі. І це виглядало навіть логічно.

Нічию з проти США валлійцям вдалося врятувати на останніх хвилинах завдяки кросам і пенальті, але першопричиною успіху стала несподівана відмова американців від пресингу. До перерви ж острів'ян відверто розривали. У битві з Іраном за друге місце валлійці знову не здивували – ми побачили все ту ж роботу від оборони, все ті ж спробі тікати в контратаки й загострювати зі стандартів і подач.

Іронія того фіаско полягала у тому, що Уельс створив достатню кількість моментів для перемоги, однак згорів внаслідок кількох контратак персів. Причому перший гол прилетів з випадкового відскоку й дальнього пострілу – ну прямо як з Україною, коли Бейл прибив нас штрафним ударом. До того ж, катастрофу започаткував Хеннесі, який видав матч життя з Україною, а у поєдинку з Іраном отримав дурне вилучення.

Тепер "дракони" лежать на дні турнірної таблиці, маючи в активі всього одне очко. Втім, для підопічних Роба Пейджа ще не все втрачено. США (2 залікових бали) та Іран (3) проведуть особисту зустріч, тож необхідно хоча б мінімально бити Англію й сподіватись на нічию конкурентів. Валлійці тоді б мали кращу різницю голів, прорвавшись на другу сходинку групи В.

Якби підопічні Гарета Саутгейта не розгромили Іран, то існував би ризик пролетіти повз плей-офф. "Три леви" набрали всього чотири очки, однак при різниці голів +4 вони можуть не переживати – фіналісти Євро вже на 99% пройшли у 1/8 фіналу ЧС-2022. До того ж, знищення персів з рахунком 6:2 знизило тиск на збірну.

Нульовій нічиї з американцями ніхто не здивувався, адже острів'яни за останні роки привчили фанів до прагматизму (хоча без саркастичних мемів не обійшлося). Вигідний результат у матчі з сильним опонентом здобули, а більшого цій команді й не потрібно. Втім, відсутність перемоги над США сталася не тільки і не стільки завдяки прагматизму – британців ще й переграли тактично.

Більшою мірою це стосується першого тайму, в якому "зіркові-смугасті" здивували переходом на схему 4-4-2 й відмовою від високого пресингу. Попри це, збірна Англії продемонструвала величезні проблеми з просуванням м'яча – виходи через опускання опорника накривалися Пулішічем, а розіграші в першій фазі більшою кількістю футболістів призводили до дефіциту гравців попереду. Центрбеки ж не виконували сміливих проходів з м'ячем, хоча Магуайр і Стоунз це вміють.

В другому таймі підопічні Гарета Саутгейта змогли підлаштуватись, однак моментів майже не виникало. Тут можна згадати і поєдинок з Іраном – у перші 35-40 хвилин "три леви" не створили жодного моменту з гри, хоча перси виставили досить дірявий "автобус". Уельс же не менш закритий біля власних воріт, а в центрі поля "дракони" руйнують гру навіть краще.

Матч на стадіоні Аль-Байт покаже, чи мають атакувальні проблеми Англії системний характер. Від валлійців же сьогодні можна очікувати на кількадесят подач у напрямі Мура та Бейла. На стандартах "дракони" залишаються небезпечними, однак тут підопічні Роба Пейджа нариваються на один важливий нюанс – Англія на стандартах і кросах виглядає ще краще.

Словом, сьогодні вболівальники отримають шанс подивитись на олдскульний британський футбол. А могли б дивитись на збірну України...

Орієнтовні склади на матч Уельс – Англія

Уельс: Ворд – Ампаду, Родон, Девіс – Робертс, Аллен, Ремзі, Вільямс – Джеймс – Мур, Бейл

Англія: Пікфорд – Стоунз, Даєр, Маґуайр – Тріпп'єр, Райс, Беллінгем, Шоу – Сака, Кейн, Стерлінг

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Чомусь малюнок гри виглядає передбачуваним. Очікуємо побачити щось на кшталт поєдинку США проти Уельса, тільки тепер в ролі американців виступатимуть підопічні Гарета Саутгейта. Вони теж контролюватимуть рух м'яча й пресингуватимуть, але з гри створюватимуть мало – як у перші 40 хвилин з Іраном чи протягом 90 хвилин у попередньому турі.

Уельс же буде досить організовано відбиватись і контратакувати. Будуть подачі, щось прилетить зі стандартів, де Мур створить паніку в штрафному. Залетить – добре, а не залетить – ну, команда старалася. Саме тому дуже прикро дивитись, як "дракони" виступають на Мундіалі замість України.

Різниця між збірними США й Англії полягає у роботі на стандартах. Підопічні Гарета Саутгейта і захищаються при них краще, і забивають з таких ситуаціях регулярно. Дана родзинка має величезне значення для традиційно низових поєдинків "трьох левів" – і сьогодні вона теж повинна проявитись. Уельс з таким суперником не стикався вже давно, тож ми поставимо на перемогу англійців.