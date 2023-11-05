Дончане не без приключений начали свое путешествие на еврокубковую игру.

Шахтер в воскресенье, 5 ноября, отправился на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны. Номинально домашний поединок против "блаугранас" дончане проведут в Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион.

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"Горняки" автобусом из Львова отправятся в Польшу, откуда вылетят в Германию самолетом. К сожалению, Шахтер будет вынужден добираться до места дислокации не напрямую, а через Бремен или Ганновер в связи с закрытием аэропорта в Гамбурге. Окончательного решения по конкретному городу еще нет.

Напомним, накануне неизвестный выехал на автомобиле на взлетную полосу аэропорта, сломав ворота охраны, сделал несколько выстрелов и бросил несколько коктейлей Молотова. В заложниках у мужчины – его 4-летняя дочь.

К слову, поединок между Шахтером и Барселоной состоится во вторник, 7 ноября. Начало встречи в 19:45. После 3-х туров лидирует в группе F Барселона с 9-ю очками, Порту с 6-ю пунктами второй, Шахтер с 3-мя баллами третий. Антверпен без очков замыкает квартет.

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