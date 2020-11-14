"УЄФА має намір провести Євро-2020 у тому форматі, який був підтверджений на початку цього року. Ми тісно співпрацюємо з усіма містами, які повинні приймати турнір.

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З огляду на невизначеність навколо COVID-19, який не може контролювати ні УЄФА, ні місцеві організаційні органи, наразі зарано говорити, чи будуть ці матчі у червні чи липні, і чи будуть допущені фанати на трибуни. Зусилля УЄФА зосереджені на плануванні турніру на всіх 12 стадіонах з уболівальниками. Рішення щодо змін формату можуть бути ухвалені набагато ближче до дат проведення турніру, але наразі такий план не розглядається", – відповів УЄФА на запит Sky Sports.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу Євро-2020 довелося перенести на рік. До списку міст-господарів входять Лондон, Мюнхен, Баку, Більбао, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Санкт-Петербург, Дублін, Глазго, Будапешт та Рим.

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