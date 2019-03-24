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УЕФА представил талисман чемпионата Европы-2020

22:37 6 Читати українською
УЕФА представил талисман чемпионата Европы-2020
Талисманы Евро-2012 / Фото УЕФА

Европейский футбольный союз представил талисман будущего чемпионата Европы.

 
Лерой Сане 15’
Серж Гнабри 34’

В УЕФА определились с выбором талисмана Евро-2020, сообщает официальный сайт организации.

Талисман презентовали перед матчем 2-го тура отбора к Евро-2020 Нидерланды – Германия. Его назвали Скилзи.

Классика от Нидерландов и Германии, лиссабонская дуэль конкурентов Украины: анонс матчей 2-го тура отбора к Евро-2020

"Нам выпала особая возможность показать красоту фристайла и уличного футбола болельщикам со всей Европы. В парке или на турнире мирового уровня, футбол или фристайл – это самовыражение с помощью футбольного мяча", – сказала на презентации чемпионка мира по фристайлу из Англии Лив Кук .

Теги
УЕФА Евро-2020 Нидерланды - Германия
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