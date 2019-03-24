УЄФА презентував талісман чемпіонату Європи-2020

Європейський футбольний союз презентував талісман майбутнього чемпіонату Європи.

В УЄФА визначились з вибором талісману Євро-2020, повідомляє офіційний сайт організації.

Талісман презентували перед матчем 2-го туру відбору до Євро-2020 Нідерланди – Німеччина. Його назвали Скілзі.

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"Нам випала особлива можливість показати красу фрістайлу та вуличного футболу уболівальникам зі всієї Європи. У парку або на турнірі світового рівня, футбол або фрістайл – це самовираження за допомогою футбольного м'яча", – сказала на презентації чемпіонка світу з фрістайлу з Англії Лів Кук.