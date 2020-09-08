"Мы видели, что Английская Премьер-лига потеряла 330 млн евро, а Бундеслига – 200 млн. Сейчас мы согласовываем с УЕФА цифры, которые предусматривают сокращение выплат за телевизионные права на Лигу чемпионов и Лигу Европы на 575 млн. Эти деньги не будут распределены", – приводит слова Аньелли BBC.

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Причиной этой потери стали перерыва в европейских соревнованиях из-за ограничений, вызванных коронавирусом. При этом пока непонятно, будет ли эта сумма компенсироваться исключительно из доходов клубов или же и из доли самого УЕФА также.

Сначала клубы, участвующие в международных турнирах, должны были разделить сумму призовых в размере 2,55 миллиарда евро, а общие доходы оценивались в 3,25 млрд.

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