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УЕФА может уменьшить количество городов-хозяев Евро-2020

11:05 46 Читати українською
УЕФА может уменьшить количество городов-хозяев Евро-2020
УЕФА может уменьшить количество городов-хозяев Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций рассматривает вариант с уменьшением количества городов, которые примут чемпионат Европы-2020.

Функционеры готовятся к смене формата форума, сообщает Daily Mail.

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Планировалось, что перенесенный на 2021 год чемпионат Европы примут 12 городов Старого света. Однако, из-за пандемии коронавируса эти планы могут быть пересмотрены. В частности, есть сомнения относительно Рима и Бильбао, поскольку Италия и Испания всерьез пострадали от COVID-19. Лишние проблемы УЕФА также создают запланированные на лето 2021-го события на задействованных стадионах. В данный момент союз находится на связи с городами-хозяевами и готовится ввести возможные изменения.

Напомним, необычный формат Евро-2020 был обусловлен мерами экономии и попыткой красиво отметить 60-летие первого чемпионата.

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