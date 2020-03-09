ПСЖ – Боруссия Д: УЕФА официально принял решение по матчу Лиги чемпионов

Неймар и компания останутся без поддержки болельщиков во время ответного матча против Боруссии Д.

УЕФА совместно с Министерством спорта Франции приняли решение провести поединок ПСЖ – Боруссия Д за закрытыми дверями, сообщает L'Equipe.

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Французские власти опасаются распространения эпидемии коронавируса в стране, где уже заразились более тысячи человек.

Напомним, в первой встрече этих соперников парижане уступили немцам (1:2). Поединок запланирован на 11 марта, начало в 22:00.

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