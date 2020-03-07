АПЛ может запретить вход на стадионы пожилым людям – санкция коснется действующего наставника

Паника из-за эпидемии коронавируса добралась к Туманному Альбиону. Руководство английской Премьер-лиги готовит профилактические меры для нераспространения опасной болезни.
АПЛ может ввести запрет на посещение стадионов пожилыми людьми, сообщает Mirror.
Ходжсон продлил контракт с Кристал Пэлас
По информации издания, руководители лиги в понедельник проведут встречу с представителями правительства Соединенного Королевства. Там, в частности, обсудят ограничения для людей из группы риска – например, граждан старше 70 лет. Также существует вариант, при котором все матчи до конца сезона проведут при пустых трибунах с телетрансляцией.
Запрет на посещение стадионов пожилыми людьми коснется и главного тренера Кристал Пэлас Роя Ходжсона. Опытному специалисту летом исполнится 73.
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