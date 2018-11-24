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УЕФА наказал ЦСКА за поведение болельщиков во время матча против Ромы

15:01 81 Читати українською
УЕФА наказал ЦСКА за поведение болельщиков во время матча против Ромы
ЦСКА – Рома / фото: ФК ЦСКА

Российский ЦСКА узнал наказание от УЕФА за поведение своих болельщиков во время поединка 4 тура Лиги чемпионов против Ромы.

УЕФА наказал российский ЦСКА штрафом в 44 тысячи евро и частичным закрытием трибун стадиона во время следующего домашнего матча в еврокубках. В частности, клуб вынужден будет закрыть два сектора стадиона.

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Правда, наказание в части закрытия трибун имеет испытательный срок продолжительностью в один год, информирует официальный сайт УЕФА.

Напомним, болельщики российского клуба во время поединка против римлян блокировали проходы на лестнице, а также бросали на поле запрещенные предметы. Сам матч ЦСКА – Рома завершился победой итальянцев со счетом 2:1.

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Лига чемпионов4 турАрена ЦСКА (Москва)

ЦСКА Москва - Рома: Среда 07 ноября 2018

ЦСКА Москва
Матч окончен
1 : 2
Рома
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ЦСКА Москва ЦСКА Москва Лига чемпионов УЕФА футбольные фанаты ЦСКА Москва - Рома
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