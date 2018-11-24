УЕФА наказал ЦСКА за поведение болельщиков во время матча против Ромы

Российский ЦСКА узнал наказание от УЕФА за поведение своих болельщиков во время поединка 4 тура Лиги чемпионов против Ромы.

УЕФА наказал российский ЦСКА штрафом в 44 тысячи евро и частичным закрытием трибун стадиона во время следующего домашнего матча в еврокубках. В частности, клуб вынужден будет закрыть два сектора стадиона.

Фанаты Бока Хуниорс устроили землетрясение на тренировке команды перед финалом Кубка Либертадорес – безумие дня

Правда, наказание в части закрытия трибун имеет испытательный срок продолжительностью в один год, информирует официальный сайт УЕФА.

Напомним, болельщики российского клуба во время поединка против римлян блокировали проходы на лестнице, а также бросали на поле запрещенные предметы. Сам матч ЦСКА – Рома завершился победой итальянцев со счетом 2:1.

Зинченко в гостях у Ярмоленко, Барселона рискует потерять лидерство – топ-5 матчей евроуик-энда, которые надо видеть