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УЄФА покарав ЦСКА за поведінку вболівальників під час матчу проти Роми

15:01 393 Читать на русском
УЄФА покарав ЦСКА за поведінку вболівальників під час матчу проти Роми
ЦСКА – Рома / фото: ФК ЦСКА

Російський ЦСКА дізнався покарання від УЄФА за поведінку своїх вболівальників під час поєдинку 4 туру Ліги чемпіонів проти Роми.

УЄФА покарав російський ЦСКА штрафом у 44 тисячі євро та частковим закриттям трибун стадіону під час наступного домашнього матчу у єврокубках. Зокрема, клуб змушений буде закрити два сектори стадіону.

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Щоправда, покарання в частині закриття трибун має випробувальний термін тривалістю в один рік, інформує офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, вболівальники російського клубу під час поєдинку проти римлян блокували проходи на сходах, а також кидали на поле заборонені предмети. Сам матч ЦСКА – Рома завершився перемогою італійців з рахунком 2:1.

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Ліга чемпіонів4 турАрена ЦСКА (Москва)

ЦСКА Москва - Рома: Середа 07 листопада 2018

ЦСКА Москва
Матч завершено
1 : 2
Рома
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ЦСКА Москва ЦСКА Москва Ліга чемпіонів УЄФА футбольні фанати ЦСКА Москва - Рома
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