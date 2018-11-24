УЄФА покарав ЦСКА за поведінку вболівальників під час матчу проти Роми

Російський ЦСКА дізнався покарання від УЄФА за поведінку своїх вболівальників під час поєдинку 4 туру Ліги чемпіонів проти Роми.

УЄФА покарав російський ЦСКА штрафом у 44 тисячі євро та частковим закриттям трибун стадіону під час наступного домашнього матчу у єврокубках. Зокрема, клуб змушений буде закрити два сектори стадіону.

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Щоправда, покарання в частині закриття трибун має випробувальний термін тривалістю в один рік, інформує офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, вболівальники російського клубу під час поєдинку проти римлян блокували проходи на сходах, а також кидали на поле заборонені предмети. Сам матч ЦСКА – Рома завершився перемогою італійців з рахунком 2:1.

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