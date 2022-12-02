Южная Корея вырвала победу над Португалией, а с ней и путевку в плей-офф ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор встречи Южная Корея – Португалия на "Футбол 24".

Португалия на 5-й минуте открыла счет в игре. Далот прорвался по правому флангу и отдал немного назад, а Рикардо Орта расстрелял ворота. Корейцы ответили голом на 17-й минуте, который справедливо отменили из-за офсайда Ким Джин Су.

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Впрочем, сравнять счет удалось на 27 минуте. Помог Роналду, который при подаче с углового пригнулся – мяч от его спины отскочил к Ким Йон Гвону, а тот легко переправил мяч в ворота. Роналду сразу мог забить в чужие ворота, однако не смог переиграть вратаря (хотя и из офсайда). Перед перерывом Криштиану упустил еще один классный момент. Азиаты во втором тайме активно пошли вперед и под занавес игры достигли своего: Хын Мин Сон разогнал атаку и вовремя отдал в штрафную, а Хван Хи Чхан забил победный мяч.