Південна Корея вирвала перемогу над Португалією, а з нею і путівку в плей-офф ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Південна Корея – Португалія на "Футбол 24".

Португалія на 5 хвилині відкрила рахунок у грі. Далот прорвався правим флангом та віддав трішки назад, а Рікардо Орта розстріляв ворота. Корейці відповіли голом на 17 хвилині, який справедливо скасували через офсайд Кім Джин Су.

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Втім, зрівняти рахунок таки вдалось на 27 хвилині. Допоміг Роналду, який при подачі з кутового пригнувся – м'яч від його спини відскочив до Кім Йон Гвона, а той легко переправив м'яч у ворота. Роналду одразу міг забити у чужі ворота, проте не зміг переграти воротаря (хоч і з офсайду). Перед перервою Кріштіану втратив ще один класний момент. Азіати у другому таймі активно пішли вперед і під завісу гри досягнули свого: Хин Мін Сон розігнав атаку та вчасно віддав у штрафний, а Хван Хі Чхан забив переможний м'яч.