Участники исполкома УАФ рассмотрели ряд рабочих вопросов, среди которых был и выбор тренерского штаба сборной Украины.

Члены исполкома обсудили итоги пятилетней работы штаба Андрея Шевченко, а также возможные кандидатуры на пост главного тренера национальной команды, информирует официальный сайт УАФ.

Павелко не исключает возвращения Шевченко в сборную Украины

Администрации и Комитету национальных сборных было поручено провести переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера сборной Украины и в срок до 12 августа 2021 года проинформировать исполком УАФ об их итогах. Главным претендентом на пост считался Сергей Ребров, однако сегодня стало известно об определенных разногласиях с Аль-Айном, которому принадлежит контракт специалиста. Среди альтернатив также называют Мирона Маркевича и Алексея Михайличенко.

Добавим, что ближайшие матчи сборной Украины состоятся в начале сентября, поэтому у нового тренера останется меньше месяца на подготовку.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною