Члени виконкому обговорили підсумки п’ятирічної роботи штабу Андрія Шевченка, а також можливі кандидатури на посаду головного тренера національної команди, інформує офіційний сайт УАФ.

Павелко не виключає повернення Шевченка у збірну України

Адміністрації та Комітету національних збірних було доручено провести перемовини з потенційними кандидатами на посаду головного тренера збірної України та у термін до 12 серпня 2021 року проінформувати виконком УАФ про їхні підсумки. Головним претендентом на посаду вважався Сергій Ребров, однак сьогодні стало відомо про певні розбіжності з Аль-Айном, якому належить контракт фахівця. Серед альтернатив також називають Мирона Маркевича та Олексія Михайличенка.

Додамо, що найближчі матчі збірної України відбудуться на початку вересня, тому у нового тренера залишиться менше місяця на підготовку.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною