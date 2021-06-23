"Когда мы оценивали и анализировали контрольные матчи, нам говорили, что команда под серьезными нагрузками, и чтобы не судили строго матч с Бахрейном, потому что мы закладываем фундамент физической готовности. Возможно, был запланирован выход на пик где-то на уровне полуфинала.

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Если мы видим, что сборная Австрии качественно прессингует, а это одна из лучших команд с точки зрения интенсивности прессинга – мы должны быть готовы к выходу из-под этого прессинга. Австрийцы нас прессинговали до забитого мяча, а затем успокоились, интенсивность прессинга спала, но мы ничего не смогли сделать. Австрия знала наш план на игру, они где-то "прочитали" наши возможности.

Шевченко является адептом последовательности структуры в игре сборной Украины, он привил свой почерк, свою философию игры этой команде – это как и сила, так и наш минус. Возможно, стоило упростить игру, возможно, стоило немного проще переходить из обороны в атаку, больше нагружать мячом группу атаки. Мы не смогли это сделать по ходу матча.

Видно, что Цыганков растренированный, что это человек, который работал индивидуально. Проблема нашей страны, как футбольной, в том, что у нас нет выбора. Марлос очень слабый, он не даст темпа на атаку – он один из моих самых любимых футболистов в чемпионате Украины, но он не успевает там, где требуется темп. Австрия дала нам невероятный темп, Австрия дала нам достаточно простой футбол, но невероятного темпа мы не выдержали. У нас нет скорости, у нас нет выбора футболистов. Уровень нашего футбола не позволяет нам давать равный выбор среди 26-ти футболистов тренерскому штабу", – сказал Вацко в программе "Великий футбол".

Напомним, сборная Украины в решающем матче группы С уступила Австрии со счетом 0:1 и потеряла шанс на прямой выход в 1/8 финала турнира. Теперь судьба "сине-желтых" зависит от выступлений других команд.

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