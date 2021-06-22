Один из руководителей Украинской ассоциации футбола Сергей Куницын предлагает прибегнуть к нетрадиционным методам, чтобы как-то встряхнуть футболистов национальной команды.

"40 млн переживает. Пацаны воюют на Донбассе. Так безответственно нельзя относиться. Нельзя. 40 млн людей переживали. Пацаны в окопах переживали. Стыдно. Я футбольный человек, мне стыдно.

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Не ощущалось, что команда чувствует, что десятки миллионов украинцев переживают и десятки тысяч пацанов на войне. Их надо повезти на Донбасс – может тогда патриотизма прибавится", – сказал Куницын в комментарии программе "Бомбардир".

Напомним, сборная Украины в решающем матче группы С уступила Австрии со счетом 0:1 и потеряла шанс на прямой выход в 1/8 финала турнира. Отныне судьба "сине-желтых" зависит от выступлений других команд.

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