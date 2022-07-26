Тин Едвай дошел до финала российского чемпионата мира, но так ничего и не понял об этой стране.

Полузащитник сборной Хорватии и Локомотива – Тин Едвай – не оценил тайный побег экс-защитника МЮ из Динамо Москва. Вице-чемпион мира в интервью РБ Спорт заявил, что никогда не изменит своему российскому работодателю.

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"У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить, как он. Клуб поверил в меня и дал возможность играть. Я не предам команду, как ее и не предаст наш тренерский штаб и руководство, ведь они до сих пор здесь. В меня верят и на меня рассчитывают. Я не уйду, я так не поступлю. Я останусь с клубом и в плохие, и в хорошие времена", – заявил Едвай.

26-летний воспитанник загребского Динамо большую часть карьеры провел в леверкузенском Байере, став футболистом Локомотива в 2020 году. В составе хорватской сборной Тин Едвай стал вице-чемпионом мира, однако в предыдущем сезоне он не провел за "клетчатых" ни одного матча.

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