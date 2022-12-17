Жену российского футболиста и их 6-летнего сына выселяют из квартиры в Краснодаре, хотя жилье было приобретено самим Ещенко несколько лет назад.

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"Я не ожидал, что такое может быть вообще. Бывшего мужа моей жены осудили за финансовые махинации. У всего окружения этого человека стали конфисковывать имущество, забирать квартиры, машины. В этот круг каким-то образом попал и я. Сейчас у моей жены забирают квартиру у Краснодаре, но именно ту квартиру, которую ей купил именно я несколько лет назад. Она была в тот момент беременна моим ребенком, и я ей сделал такой подарок. Снял деньги, купил, оформил на нее.

Эта недвижимость каким-либо образом попала под арест. Сначала я думал, что ничего страшного, компетентные люди разберутся. У нас ведь есть все документы, все доказательства, что именно я, а не кто-то там еще, покупал эту квартиру. Вот мы и жили спокойно, доверяя адвокатам и не зная юридических нюансов. А теперь не знаю, куда сейчас деться, куда бежать, к кому обратиться.

Я в отчаянии, честно говоря. Ищу любых знакомых, специалистов, кто мог бы проконсультировать, помочь в этой явно несправедливой ситуации. Нанятый нами адвокат оказался, мягко говоря, некомпетентным.

Раньше мне адвокаты говорили, что "все нормально, все нормально, все будет хорошо". И мы жили спокойно, потому что никто к нам не обращался и бумаг никаких не приходило. А в итоге оказалось, что по закону прошло уже много времени, истек срок обжалования.

Жена преимущественно как раз в квартире в Краснодаре, ребенок там в садик ходит. И что теперь будет, я не знаю. Явная несправедливость. Ведь есть все доказательства, что я покупал эту квартиру, что тот человек, который оказался осужденным, к этому конфискованному имуществу никакого отношения не имеет.

Есть все банковские чеки, все выписки, мои футбольные контракты – пожалуйста, проверяйте. Именно поэтому я так долго был спокоен. Просто не хотел верить, что в наше время возможна такая несправедливость.

Мне и сейчас хочется думать, что это какая-то бюрократическая ошибка, а не произвол чиновников и результат работы нашего адвоката, и эту ошибку можно исправить. Но именно сейчас даже не представляю, куда можно обратиться и к кому", – цитирует Ещенко KP.

Напомним, Андрей Ещенко принадлежал Динамо с 2006 по 2011 год (14 матчей, 1 гол). Также поиграл за киевский Арсенал, Днепр, московский Спартак и ряд российских клубов. Сейчас 38-летний защитник выступает в третьей российской лиге.

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