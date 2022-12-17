Дружину російського футболіста і їхнього 6-річного сина виселяють із квартири в Краснодарі, хоча це житло було придбане самим Єщенком кілька років тому.

Екс-тренер Динамо та збірної України готовий розглянути пропозиції з Росії

"Я не очікував, що таке може бути взагалі. Колишнього чоловіка моєї дружини засудили за фінансові махінації. У всього оточення цієї людини стали конфісковувати майно, забирати квартири, автомобілі. До цього кола якимось чином потрапив і я. Зараз у моєї дружини забирають квартиру у Краснодарі, але саме ту квартиру, яку їй купив саме я кілька років тому. Вона була в той момент вагітна моєю дитиною, і я їй зробив такий подарунок. Зняв гроші, придбав, оформив на неї.

Ця нерухомість якимось чином потрапила під арешт. Спершу я думав, що нічого страшного, компетентні люди розберуться. Адже у нас є всі документи, всі докази, що саме я, а не хтось там ще, купував цю квартиру. Ось ми й жили спокійно, довіряючи адвокатам та не знаючи юридичних нюансів. А тепер не знаю, куди зараз подітися, куди бігти, до кого звернутись.

Я в розпачі, чесно кажучи. Шукаю будь-яких знайомих, фахівців, хто міг би проконсультувати, допомогти у цій явно несправедливій ситуації. Найнятий нами адвокат виявився, м'яко кажучи, некомпетентним.

Раніше мені адвокати говорили, що "все нормально, все нормально, все буде добре". І ми жили спокійно, бо ніхто до нас не звертався і паперів ніяких не приходило. А в підсумку виявилося, що за законом пройшло вже багато часу, минув термін оскарження.

Дружина переважно якраз у тій квартирі в Краснодарі, дитина там у садок ходить. І що тепер буде, я не знаю. Явна несправедливість. Адже є всі докази, що я купував цю квартиру, що та людина, яка виявилася засудженою, до саме цього конфіскованого майна жодного стосунку не має.

Є всі банківські чеки, всі виписки, мої футбольні контракти – будь ласка, перевіряйте. Саме тому я так довго був спокійний. Просто не хотів вірити, що загалом у наш час можлива така несправедливість.

Мені й зараз хочеться думати, що це якась бюрократична помилка, а не свавілля чиновників та результат роботи нашого адвоката, і що цю помилку можна виправити. Але саме зараз навіть не уявляю, куди можна звернутися і до кого", – цитує Єщенка KP.

Нагадаємо, Андрій Єщенко належав Динамо з 2006-го по 2011 рік (14 матчів, 1 гол). Також пограв за київський Арсенал, Дніпро, московський Спартак та низку російських клубів. Зараз 38-річний захисник виступає у третій російській лізі.

"Вони воювали з Чечнею, з Грузією, з Україною": легіонер УПЛ – про шанс у Шахтарі, агресію Рінкона, дружбу з кіпером МЮ