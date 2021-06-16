Турция – Уэльс: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Турки играют против валлийцев во втором туре чемпионата Европы. Стартовые составы команд и ссылку на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".
Матч Турция – Уэльс стартует в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Стартовые составы команд
Турция: Чакыр – Челик, Айхан, Сёюнджу, Мераш – Йокушлу, Туфан – Караман, Чалханоглу, Ундер – Йилмаз.
Запасные: Гюнок, Байиндир, Демираль, Токёз, Языджи, Антальялы, Кабак, Кёкчю, Каведжи, Актюркоглу, Мулдур, Дервишоглу.
Уэльс: Уорд – Робертс, Родон, Мепам, Б.Дэвис – Моррелл, Аллен, Ремзи – Джеймс, Мур, Бейл.
Запасные: Хеннесси, А.Дэвис, Гантер, Н.Уильямс, Локайер, Уилсон, Робертс, Ампаду, Норрингтон-Дэвис, Дж.Уильямс, Брукс, Левитт.