Турция по итогам 1-го тура Евро-2020 завоевала статус главного позора. Даже ужасный перформанс россиян против Бельгии не так впечатлил, ведь иначе сыграть им было трудно – а вот от подопечных Шенола Гюнеша ожидали прорыва. Опытный наставник на ЧМ-2002 брал со сборной бронзу, а в отборе к нынешнему чемпионату Европы он построил очень перспективную команду (средний возраст – 25 лет). Турки набирали 4 очка в поединках против Франции и громили Нидерланды в квалификации к ЧМ-2022, однако в матче-открытии Евро "лунные звезды" шокировали.

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Во встрече против Италии в Риме можно было прогнозировать закрытую контратакующую модель гостей, однако Шенол Гюнеш выставил максимально простой автобус. Турция вдесятером сидела на своей половине, контратакуя только через редкие забросы в сторону Бурака Йылмаза. Впрочем, и в обороне команда выглядела крайне уязвимо, лишь чудом не пропустив 2-3 гола до перерыва. Итальянцы наверстали упущенное во втором тайме, уничтожив турок со счетом 0:3. После такой катастрофы выйти с третьего места будет трудно, поэтому команде необходимо набирать минимум четыре очка в следующих двух поединках.

Уэльс течение последних двух лет выглядел невыразительно, поэтому в поединке против Швейцарии ожидалась уверенная победа "нати". Валлийцы уперлись, навязав сопернику борьбу по всему полю и удерживая удобный темп встречи, однако этого было мало – альпийцы все равно играли лучше. Особенно трудно стало после перерыва, когда Швейцария начала разрывать оборону "драконов". Подопечные Роба Пейджа пропустили один гол, а фантастическая работа голкипера и лайнсменов спасла от еще нескольких.

Впрочем, Уэльсу удалось отыграться благодаря подаче со стандарта, которую шикарно замкнул Мур. Более того – островитяне удержали ничью. Да, им сильно повезло, а Швейцария выглядела на несколько порядков лучше сереньких валлийцев, однако счет на табло. Теперь всего одной победы может быть достаточно для выхода в плей-офф.

Кадровая ситуация

В лагере обеих национальных команд кадровых потерь нет, поэтому больше вопросов вызывают стартовые схемы и составы. Валлийцы неплохо сыграли в рамках 4-2-3-1 против крепкой Швейцарии, поэтому вряд ли Роб Пейдж что-то станет менять в игровой модели. На острие атаки, очевидно, снова выйдет Мур, да и вообще причин ломать победный состав у "драконов" нет. Впрочем, о варианте с возвращением к схеме в три защитника также не стоит забывать.

Сборная Турции точно проведет ощутимую ротацию. В первую очередь, напрашивается выход Ундера, которому неплохо давался матч против Италии. Кроме того, ожидается появление Кахведжи. Об обороне же Шенол Гюнеш должен серьезно подумать – с одной стороны, правильным кажется выпустить Кабака или Айхана вместо Демираля, однако Мэри при ряде привозов часто спасал команду. Куда менее уверенно отработал Сёюнджю. Так или иначе, в защите Кабак кажется крайне необходимым – он и атаки качественно поддерживает, и хороший опыт в Ливерпуле имеет за плечами.

Ориентировочные составы на матч Турция – Уэльс

Турция: Чакыр – Челик, Кабак, Сёюнджю, Мераш – Йокушлу – Ундер, Кахведжи, Туфан, Чалханоглу – Йылмаз

Уэльс: Уорд – Робертс, Мефам, Родон, Дэвис – Аллен, Моррелл – Бэйл, Рэмси, Джеймс – Мур

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

В Баку на формальных хозяев ожидает неистовая поддержка. 69-тысячную арену позволили заполнить наполовину, граница с Турцией близко, диаспора в Азербайджане также присутствует, да и местные любят турок, как братьев. Подопечные Шенола Гюнеша будут чувствовать себя, как в Стамбуле.

Поможет ли это футболу его подопечных? Трудно сказать. Турция сильно разочаровала в первом туре, но столь ужасный футбол не присущ этой команде – всего год назад она громила Нидерланды, забивая по три гола за тайм. У "лунных звезд" достаточно исполнителей для демонстрации агрессивного футбола, а отступать коллективу уже некуда.

В то же время, Уэльсу слишком сильно повезло со Швейцарией – команда слабо выглядела и в обороне, и в атаке, хотя общий стиль был довольно вязким, а на стандартах "драконы" работали круто.

Подопечные Роберта Пейджа точно дадут бой туркам, но команда Шенола Гюнеша значительно сильнее. По крайней мере, в кадровом плане. Учитывая фактор почти родных стен, наиболее вероятным результатом кажется победа "лунных звезд".

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