Вратарь "горняков" и молодежной сборной Украины Анатолий Трубин оценил будущего соперника в матче отбора на чемпионат Европы 2023 года.

"Имя соперника говорит само за себя. Хотя это и молодежная сборная, но многие ее игроки уже играют в первых командах.

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Много говорить о сборной Франции нет смысла. Нужно концентрироваться на своей игре и показывать то, что мы умеем", – сказал Трубин в комментарии "Футбол NЕWS".

Напомним, поединок отборочного турнира Евро-2023 украинская молодежка проведет уже завтра, 8 октября, во французском Бресте. После двух туров "сине-желтые" лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков. Франция с 4-мя пунктами идет второй.

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