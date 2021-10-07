Воротар "гірників" і молодіжної збірної України Анатолій Трубін оцінив майбутнього суперника у матчі відбору на чемпіонат Європи 2023 року.

"Ім'я суперника говорить сама за себе. Хоч це і молодіжна збірна, але багато її гравці вже грають у перших командах.

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Багато говорити про збірну Франції немає сенсу. Потрібно концентруватися на своїй грі і показувати, що ми вміємо", – сказав Трубін у коментарі "Футбол NЕWS".

Нагадаємо, поєдинок відбірного турніру Євро-2023 українська молодіжка проведе вже завтра, 8 жовтня, у французькому Бресті. Після двох турів "синьо-жовті" лідирують у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 6 очок. Франція з 4-ма пунктами йде другою.

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