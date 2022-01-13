Тренер, дважды выводивший Норвич в АПЛ, возглавил Краснодар
13:02 - Читати українською
Немецкий специалист Даниэль Фарке продолжит карьеру в России.
Даниэль Фарке стал главным тренером Краснодара, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали контракт на два с половиной года.
Фарке работал во второй команде Борусии Д, после чего возглавил Норвич. Немец дважды выводил "канарок" в АПЛ, выигрывая Чемпионшип.
Фарке – поклонник агрессивного футбола с высоким прессингом. В ноябре его уволили из Норвича из-за плохих результатов.
Краснодар занимает пятое место в РПЛ. Клуб недавно уволил белорусского специалиста Виктора Гончаренко.
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