Даниэль Фарке стал главным тренером Краснодара, сообщает официальный сайт клуба. Стороны подписали контракт на два с половиной года.

Фарке работал во второй команде Борусии Д, после чего возглавил Норвич. Немец дважды выводил "канарок" в АПЛ, выигрывая Чемпионшип.

Фарке – поклонник агрессивного футбола с высоким прессингом. В ноябре его уволили из Норвича из-за плохих результатов.

Краснодар занимает пятое место в РПЛ. Клуб недавно уволил белорусского специалиста Виктора Гончаренко.