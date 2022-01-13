Тренер, який двічі виводив Норвіч в АПЛ, очолив Краснодар
12:58 - Читать на русском
Німецький фахівець Даніель Фарке продовжить кар'єру в Росії.
Даніель Фарке став головним тренером Краснодара, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони підписали контракт на два з половиною роки.
Фарке працював у другій команді Борусії Д, після чого очолив Норвіч. Німець двічі виводив "канарок" в АПЛ, виграючи Чемпіоншип.
Фарке – прихильник агресивного футболу з високим пресингом. У листопаді його звільнили з Норвіча через погані результати.
Краснодар посідає п'яте місце в РПЛ. Клуб нещодавно звільнив білоруського фахівця Віктора Гончаренка.
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