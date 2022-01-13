Даніель Фарке став головним тренером Краснодара, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони підписали контракт на два з половиною роки.

Фарке працював у другій команді Борусії Д, після чого очолив Норвіч. Німець двічі виводив "канарок" в АПЛ, виграючи Чемпіоншип.

Фарке – прихильник агресивного футболу з високим пресингом. У листопаді його звільнили з Норвіча через погані результати.

Краснодар посідає п'яте місце в РПЛ. Клуб нещодавно звільнив білоруського фахівця Віктора Гончаренка.