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Тотальное уничтожение "футбольного карлика" в видеообзоре матча Бельгия – Сан-Марино

08:27 132 Читати українською
Тотальное уничтожение "футбольного карлика" в видеообзоре матча Бельгия – Сан-Марино
Бельгия – Сан-Марино – 9:0 – видео голов и обзор матча / твиттер сборной Бельгии

Бельгия поиздевалась над сборной Сан-Марино (9:0) и квалифицировалась на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Бельгия – Сан-Марино.

 

Евро-2020. Квалификация, группа I

Бельгия – Сан-Марино – 9:0

Голы: Лукаку, 28, 41, Шадли, 31, Бролли, 35 (автогол), Алдервейрелд, 43, Тилеманс, 45+1, Бентеке, 79, Версарен, 84 (п), Кастань, 90

Сборная Бельгии не могла открыть счет в матче с Сан-Марино до 28 минуты, но уже после гола Лукаку "красные дьяволы" забили еще 5 голов до перерыва. Кроме дублю Ромелу, по голу на свой счет записали Шадли, Алдервейрельд и Тилеманс. Еще однажды Бролли срезал мяч в собственные ворота. Во втором тайме бельгийцы сбавили обороты и забили лишь трижды.

Бельгия уничтожила Сан-Марино и первой квалифицировалась в финальную часть Евро-2020

Эта победа позволила Бельгии набрать 21 очко в семи матчах и за три тура до завершения квалификации стать первой командой, которая сумела обеспечить себе участие финальной части Евро-2020.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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