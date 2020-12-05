"Оценивал ли все "за" и "против", когда переходил в российскую Кубань? Я не думал, что до такого дойдет. Смотри, я тебе объясняю. Крым на данный момент русский. У меня сейчас мама там живет. Она не может просто уехать. Мне что, от матери отказаться? Или не заехать ее не забрать?

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На тот момент я, может, не все до конца взвесил, скорее всего. Я не думал, что такие последствия могут быть. Знаешь, как я говорю: у нас даже не двойные, а тройные стандарты. У нас политики могут торговать и делать бизнес с людьми в России. А в футбол играть нельзя. Почему?

То есть, кому-то можно, а кому-то нет? Нет, мы не играем в эти игры. Я точно в них играть не буду. Я понимаю, что допустил ошибку. Для себя понимаю. Но я ни перед кем оправдываться не хочу и не буду", – отметил Селезнев в интервью Вацко Live.

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