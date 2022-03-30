"Депутаты Луцкого городского совета лишили Анатолия Тимощука звания Почетный гражданин города Луцка. За это решение проголосовало 35 депутатов.

"Тимощук хизувався контактами з ФСБ": інтерв’ю Віталія Юрченка, який працював із головним футбольним антигероєм України

В то время, когда Украина страдает от военной агрессии россии, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором продолжает работать на оккупантов и дискредитирует высокое звание "Почетный гражданин города Луцка", – говорится в заявлении на официальном сайте горсовета.

Родной город достойно поздравил предателя с днем рождения – именно сегодня Толику исполняется 43 года.

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