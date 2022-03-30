Тимощук лишен звания "Почетный гражданин Луцка" – подарок предателю на день рождения
Анатолий Тимощук продолжает терять все свои регалии на забытой Родине.
"Депутаты Луцкого городского совета лишили Анатолия Тимощука звания Почетный гражданин города Луцка. За это решение проголосовало 35 депутатов.
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В то время, когда Украина страдает от военной агрессии россии, Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу и не остановил свое сотрудничество с футбольным клубом страны-агрессора. Таким сознательным выбором продолжает работать на оккупантов и дискредитирует высокое звание "Почетный гражданин города Луцка", – говорится в заявлении на официальном сайте горсовета.
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